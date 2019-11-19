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Абхазская делегация приняла участие в форуме «Дни ритейла на Неве»
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13:54, 21 Ноября 2019
В рамках Форума состоялась встреча вице-президента Торгово-промышленной палаты Астамура Гагулия с председателем Ассоциации Андреем Карповым и его заместителем Денисом Васильевым.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. В Санкт-Петербурге прошел форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Неве». По приглашению Российской ассоциации экспертов рынка ритейла в мероприятии приняла участие делегация из Абхазии.
В рамках Форума состоялась встреча вице-президента Торгово-промышленной палаты Астамура Гагулия с председателем Ассоциации Андреем Карповым и его заместителем Денисом Васильевым.
Астамур Гагулия поблагодарил за проявленный интерес к бизнес-сообществу Абхазии. «Торгово-промышленная палата поддерживает наших предпринимателей, способствует развитию и оказывает всяческую поддержку в осуществлении различных интересных проектов. Несмотря на то, что в Абхазии сетевой ритейл только на начальном этапе, ТПП нацелена на будущее развитие и соответствие международным стандартам этой сферы», – подчеркнул Гагулия.
ТПП Абхазии заинтересована во взаимодействии с Ассоциацией в информационно-консультационном аспекте, что даёт возможность повышать уровень квалификации абхазских предпринимателей, изучая новые тенденции развития бизнеса.
Астамур Гагулия отметил, что ТПП учредила гильдии практически во всех отраслях, тем самым обеспечив предпринимателям площадку для обсуждения реальных проблем и реализации своего потенциала посредством взаимодействия.
Со своей стороны, председатель ассоциации ритейла Андрей Карпов выразил готовность взаимодействия в любых начинаниях: «Мы готовы перевести все наши слова в практическое русло, будь это рекомендации с точки зрения магазиностроения, или образовательные практикумы по управлению, или категорийному менеджменту. Состав участников Ассоциации позволяет получить положительный опыт в сфере развития ритейла».
По итогам переговоров стороны пришли к общему мнению о подписании Соглашения о сотрудничестве.
Председатель Ассоциации экспертов рынка ритейла пригласил предпринимателей Абхазии на следующий масштабный отраслевой форум «Неделя Российского ритейла» в Москве, в котором будет принимать участие более 6 000 делегатов.
Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. В Санкт-Петербурге прошел форум бизнеса и власти «Дни ритейла на Неве». По приглашению Российской ассоциации экспертов рынка ритейла в мероприятии приняла участие делегация из Абхазии.
В рамках Форума состоялась встреча вице-президента Торгово-промышленной палаты Астамура Гагулия с председателем Ассоциации Андреем Карповым и его заместителем Денисом Васильевым.
Астамур Гагулия поблагодарил за проявленный интерес к бизнес-сообществу Абхазии. «Торгово-промышленная палата поддерживает наших предпринимателей, способствует развитию и оказывает всяческую поддержку в осуществлении различных интересных проектов. Несмотря на то, что в Абхазии сетевой ритейл только на начальном этапе, ТПП нацелена на будущее развитие и соответствие международным стандартам этой сферы», – подчеркнул Гагулия.
ТПП Абхазии заинтересована во взаимодействии с Ассоциацией в информационно-консультационном аспекте, что даёт возможность повышать уровень квалификации абхазских предпринимателей, изучая новые тенденции развития бизнеса.
Астамур Гагулия отметил, что ТПП учредила гильдии практически во всех отраслях, тем самым обеспечив предпринимателям площадку для обсуждения реальных проблем и реализации своего потенциала посредством взаимодействия.
Со своей стороны, председатель ассоциации ритейла Андрей Карпов выразил готовность взаимодействия в любых начинаниях: «Мы готовы перевести все наши слова в практическое русло, будь это рекомендации с точки зрения магазиностроения, или образовательные практикумы по управлению, или категорийному менеджменту. Состав участников Ассоциации позволяет получить положительный опыт в сфере развития ритейла».
По итогам переговоров стороны пришли к общему мнению о подписании Соглашения о сотрудничестве.
Председатель Ассоциации экспертов рынка ритейла пригласил предпринимателей Абхазии на следующий масштабный отраслевой форум «Неделя Российского ритейла» в Москве, в котором будет принимать участие более 6 000 делегатов.
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