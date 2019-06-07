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Абхазская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

09:44, 7 Июня 2019
Абхазская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019
На полях Форума прошла встреча премьера Абхазии Валерия Бганба с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. 

Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба, по приглашению организаторов, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

В первый день работы Форума представители делегации посетили павильон Краснодарского края и ознакомились с  винной продукцией Кубани, представленной на выставке.

Абхазские делегаты приняли участие в деловой программе, стали гостями стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно!»

Спикеры сессии обсудили перспективы развития отечественного виноделия и создание уникального и узнаваемого российского бренда в этой отрасли.

По завершении деловой программы Валерий Бганба и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обменялись памятными подарками. 

Кроме того, на полях экономического форума прошла встреча Валерия Бганба с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым. 

Стороны обсудили вопросы формирования будущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, которую планируют утвердить в рамках предстоящего восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Также, Валерий Бганба и Сергей Чеботарёв обсудили стадии исполнения решений семнадцатого заседания МПК и контроль целевого использования средств текущей финансовой помощи.

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