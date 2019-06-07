Абхазская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

На полях Форума прошла встреча премьера Абхазии Валерия Бганба с министром РФ по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым.



Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба, по приглашению организаторов, принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



В первый день работы Форума представители делегации посетили павильон Краснодарского края и ознакомились с винной продукцией Кубани, представленной на выставке.



Абхазские делегаты приняли участие в деловой программе, стали гостями стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно!»



Спикеры сессии обсудили перспективы развития отечественного виноделия и создание уникального и узнаваемого российского бренда в этой отрасли.



По завершении деловой программы Валерий Бганба и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обменялись памятными подарками.



Кроме того, на полях экономического форума прошла встреча Валерия Бганба с министром Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергеем Чеботарёвым.



Стороны обсудили вопросы формирования будущей Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, которую планируют утвердить в рамках предстоящего восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.



Также, Валерий Бганба и Сергей Чеботарёв обсудили стадии исполнения решений семнадцатого заседания МПК и контроль целевого использования средств текущей финансовой помощи.

