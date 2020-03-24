Абхазо-российская граница закрыта для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства

Соответствующий документ подписал и.о. Президента Абхазии Валерий Бганба.



Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Валерий Бганба подписал Распоряжение о закрытии государственной границы по реке Псоу для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства.



В тексте документа говорится:



«1. Внести изменение в Распоряжение и.о. Президента Республики Абхазия «О мерах по реализации Указа и.о. Президента Республики Абхазия «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» от 27 марта 2020 года, № 132-рп, изложив пункт 8 в новой редакции:



«8. Ограничить до 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы, лиц, направляющихся в Республику Абхазия в служебные командировки, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.».





2. Министерству иностранных дел Республики Абхазия в порядке, установленном Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу 17 сентября 2010 года, проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения».

