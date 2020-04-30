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Абхазия заняла второе место в рейтинге стран, где люди готовы поправить здоровье после пандемии
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13:15, 30 Апреля 2020
Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил направления, где лучше всего снять стресс и поправить здоровье после домашней изоляции. Абхазия в этом рейтинге заняла 2 место после Крыма.
По данным Tvil.ru, 11,69% опрошенных проголосовали за курорты Абхазии. Десять направлений для снятия стресса и лечения после изоляции:
1. Крым - 51.61%
2. Абхазия - 11,69%
3. Байкал - 10.48%
4. Краснодарский край - 10.08%
5-6. Алтайский край и Карелия - 5.65%
7. Ставропольский край - 2.82%
8-9. Башкирия и Ленинградская область - 0.81%
10. Свердловская область - 0.4%
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