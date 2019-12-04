Абхазия заняла второе место среди стран выездного туризма из России в 2019 году

Рейтинг составил портал ТурСтат.



Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Портал ТурСтат опубликовал рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 году. По итогам рейтинга, Абхазия находится на втором месте среди направлений, самых популярных у российских туристов.



Как отмечает ТурСтат, рейтинг представлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев 2019 года.



В топе зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2019 году по числу выездных поездок, на втором месте находится Абхазия. В нашу страну за 9 месяцев въехали 3 млн 855 тысяч туристов, при этом рост количества туристических поездов по сравнению с 2018 годом составил +6,5%. Опередила Абхазию только Турция (5 млн 675 тыс.).