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Абхазия заняла второе место среди стран выездного туризма из России в 2019 году
12:28, 11 Декабря 2019
Рейтинг составил портал ТурСтат.
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Портал ТурСтат опубликовал рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 году. По итогам рейтинга, Абхазия находится на втором месте среди направлений, самых популярных у российских туристов.
Как отмечает ТурСтат, рейтинг представлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев 2019 года.
В топе зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2019 году по числу выездных поездок, на втором месте находится Абхазия. В нашу страну за 9 месяцев въехали 3 млн 855 тысяч туристов, при этом рост количества туристических поездов по сравнению с 2018 годом составил +6,5%. Опередила Абхазию только Турция (5 млн 675 тыс.).
Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Портал ТурСтат опубликовал рейтинг стран выездного туризма из России в 2019 году. По итогам рейтинга, Абхазия находится на втором месте среди направлений, самых популярных у российских туристов.
Как отмечает ТурСтат, рейтинг представлен по результатам анализа статистики выездных туристских поездок из России за рубеж за 9 месяцев 2019 года.
В топе зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2019 году по числу выездных поездок, на втором месте находится Абхазия. В нашу страну за 9 месяцев въехали 3 млн 855 тысяч туристов, при этом рост количества туристических поездов по сравнению с 2018 годом составил +6,5%. Опередила Абхазию только Турция (5 млн 675 тыс.).
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