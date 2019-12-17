Абхазия заняла второе место среди стран-поставщиков мандаринов в Россию

Проанализированы более 17 млрд кассовых чеков.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Российские аналитики оператора фискальных данных ООО «Такском» сравнили продажи мандаринов с 1 по 16 декабря 2019 года с аналогичным показателем за тот же период 2018 года.



По данным ООО «Такском», среди стран-поставщиков мандаринов в Россию Абхазия заняла второе место по числу покупок в декабре 2019 года. Наши цитрусовые уступили только турецким, на третьем месте оказались мандарины из Китая.



При этом, в целом, продажи мандаринов в России упали на 15%, а цены за килограмм фруктов понизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стоимость килограмма мандаринов в текущем месяце составляет 84 рубля 88 копеек.



Анализ проводился на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.