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Абхазия заняла второе место среди стран-поставщиков мандаринов в Россию
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15:26, 24 Декабря 2019
Проанализированы более 17 млрд кассовых чеков.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Российские аналитики оператора фискальных данных ООО «Такском» сравнили продажи мандаринов с 1 по 16 декабря 2019 года с аналогичным показателем за тот же период 2018 года.
По данным ООО «Такском», среди стран-поставщиков мандаринов в Россию Абхазия заняла второе место по числу покупок в декабре 2019 года. Наши цитрусовые уступили только турецким, на третьем месте оказались мандарины из Китая.
При этом, в целом, продажи мандаринов в России упали на 15%, а цены за килограмм фруктов понизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стоимость килограмма мандаринов в текущем месяце составляет 84 рубля 88 копеек.
Анализ проводился на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Российские аналитики оператора фискальных данных ООО «Такском» сравнили продажи мандаринов с 1 по 16 декабря 2019 года с аналогичным показателем за тот же период 2018 года.
По данным ООО «Такском», среди стран-поставщиков мандаринов в Россию Абхазия заняла второе место по числу покупок в декабре 2019 года. Наши цитрусовые уступили только турецким, на третьем месте оказались мандарины из Китая.
При этом, в целом, продажи мандаринов в России упали на 15%, а цены за килограмм фруктов понизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стоимость килограмма мандаринов в текущем месяце составляет 84 рубля 88 копеек.
Анализ проводился на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.
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