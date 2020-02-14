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Абхазия заняла второе место по числу выездных поездок из России
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12:24, 14 Февраля 2020
Статистику выездных поездок российских граждан за рубеж обнародовала Пограничная служба ФСБ России.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. Абхазия заняла второе место среди стран, лидирующих по числу выездных поездок российских граждан за рубеж в 2019 году. Такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ России.
Как говорится в сообщении, без разделения поездок на туристические и совершенные с другими целями, выездной поток из России в Абхазию насчитывает 4 802 475 поездок. Это на 6,5% поездок больше, чем в предыдущем году.
Опережает Абхазию только Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%), третье место занимает Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%), четвертое - Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%), пятое - Китай (2 606 719 поездок, +13,5%).
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. Абхазия заняла второе место среди стран, лидирующих по числу выездных поездок российских граждан за рубеж в 2019 году. Такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на статистику Пограничной службы ФСБ России.
Как говорится в сообщении, без разделения поездок на туристические и совершенные с другими целями, выездной поток из России в Абхазию насчитывает 4 802 475 поездок. Это на 6,5% поездок больше, чем в предыдущем году.
Опережает Абхазию только Турция (6 991 528 поездок, прирост к 2018 году +18,5%), третье место занимает Финляндия (3 962 865 поездок, +7,9%), четвертое - Казахстан (3 417 996 поездок, +7,5%), пятое - Китай (2 606 719 поездок, +13,5%).
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