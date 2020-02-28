«Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы». Стартует II Международный конкурс рисунков

Начало работы сайта Конкурса и приёма рисунков – 1 марта.







Сухум. 28 февраля. Апсныпресс. Стартует II Международный конкурс рисунков «Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье: наследники Великой Победы», об этом сообщают организаторы конкурса – официальное Представительство Абхазии в Приднестровье, официальное Представительство РЮО в ПМР и Министерство иностранных дел ПМР.







Как говорится в сообщении, конкурс приурочен к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и к 30-летию провозглашения Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии.







https://konkurs-drujba.org/ Конкурс проводится в двух номинациях – «возраст участников до 10 лет» и «возраст участников старше 10 лет». Предусмотрен призовой фонд. В конкурсных работах участники должны показать свое видение нашей общей истории, дружбу братских республик – Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, богатую культуру и традиции приднестровцев, осетин и абхазов. Подробно с условиями проведения Конкурса можно ознакомиться на сайте





Начало работы сайта Конкурса и приёма рисунков – 1 марта, завершение приёма и оценки рисунков – 31 июля, определение финалистов Конкурса – 1 августа.