Абхазия увеличила объем экспорта клубники и томатов в Россию

Об этом Апсныпресс проинформировали в Государственном таможенном комитете Абхазии.



Сухум. 15 мая. Апсныпресс. В Государственном таможенном комитете Абхазии проинформировали Апсныпресс о возросших в этом году объемах экспорта клубники в Россию.



Так, по сообщению ГТК РА, с начала 2020 года из Абхазии в Россию экспортировано 95 160,50 кг клубники, тогда как в 2019 году за аналогичный период было вывезено 5 548 кг ягод.



Кроме того, в 2020 году также увеличены объемы экспорта томатов в Россию. Этот показатель составляет 535 547, 50 кг. При том, что в 2019 году за аналогичный период было вывезено 433 548,58 кг томатов.



