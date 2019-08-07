Абхазия стала второй среди стран, лидирующих по числу туристов из России

Выездной поток из России в январе-июне 2019 года вырос на 6,67%. И чаще всего россияне посещают Турцию, Абхазию и Финляндию,Ассоциация туроператоров России.Как сообщает АТОР, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, всего граждане России в январе-июне 2019 года совершили более 21 миллиона поездок за рубеж.При этом на втором месте в списке стран, лидирующих по числу туристов из России, находится Абхазия (1 857 602 поездки, больше, чем в прошлом году на 5,8%). Опережает нашу страну только Турция (2 741 934 поездки, плюс 16,13%) и третьей страной-фаворитом россиян стала Финляндия (1 797 407 поездки, рост составил 5,17%).