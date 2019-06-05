APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
21:24, 8 Июня 2019 53
11:35, 8 Июня 2019 165
11:30, 8 Июня 2019 173
21:24, 7 Июня 2019 327
16:09, 7 Июня 2019 338
15:49, 7 Июня 2019 525
15:15, 7 Июня 2019 258
13:04, 7 Июня 2019 360
09:44, 7 Июня 2019 408
20:23, 6 Июня 2019 406
17:59, 6 Июня 2019 843
15:13, 6 Июня 2019 337
14:38, 6 Июня 2019 407
12:10, 6 Июня 2019 320
15:25, 5 Июня 2019 305
15:00, 5 Июня 2019 1326
13:20, 5 Июня 2019 1429
09:13, 5 Июня 2019 586
16:33, 4 Июня 2019 395
15:55, 4 Июня 2019 815
15:12, 4 Июня 2019 316
14:39, 4 Июня 2019 737
10:13, 4 Июня 2019 336
19:32, 3 Июня 2019 632
18:01, 3 Июня 2019 765

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Абхазия – обладатель бронзы Чемпионата Европы по версии Conifa

Абхазия – обладатель бронзы Чемпионата Европы по версии Conifa

21:24, 8 Июня 2019
Абхазия – обладатель бронзы Чемпионата Европы по версии Conifa
Абхазия обыграла сборную Чамерии по пенальти.

Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхзии по футболу обыграла сборную Чамерии в матче за 3 место на Чемпионате Европы по версии ConiFA.

Основное время завершилось со счётом 0:0. Абхазской сборной удалось одержать победу в пенальти - 5:4.

В Финале ЧЕ по версии Conifа сыграют Южная Осетия и Западная Армения.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика