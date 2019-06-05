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Абхазия – обладатель бронзы Чемпионата Европы по версии Conifa
21:24, 8 Июня 2019
Абхазия обыграла сборную Чамерии по пенальти.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхзии по футболу обыграла сборную Чамерии в матче за 3 место на Чемпионате Европы по версии ConiFA.
Основное время завершилось со счётом 0:0. Абхазской сборной удалось одержать победу в пенальти - 5:4.
В Финале ЧЕ по версии Conifа сыграют Южная Осетия и Западная Армения.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхзии по футболу обыграла сборную Чамерии в матче за 3 место на Чемпионате Европы по версии ConiFA.
Основное время завершилось со счётом 0:0. Абхазской сборной удалось одержать победу в пенальти - 5:4.
В Финале ЧЕ по версии Conifа сыграют Южная Осетия и Западная Армения.
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