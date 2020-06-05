Абхазия начинает экспорт малины

Выращиванием ягод заняты личные подсобные хозяйства страны.



Сухум. 10 июня. Апсныпресс. Абхазия начала экспорт малины в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ТПП РА.



Как говорится в сообщении, количество личных подсобных хозяйств в стране увеличивается, и помимо цитрусовых культур, все большую популярность у садоводов набирает выращивание ягод, в частности, клубники и малины. Так, в селе Аракич, Очамчырского района в личном подсобном хозяйстве Эдика Кесяна, на участке площадью 0,5 га, высажено 1 000 корней малины сорта «Полька». Ее выращивают в открытом грунте с использованием капельного орошения. Малина высажена в 19 рядах, шириной 1,3 и длиной от 20 до 40 метров. Саженцы здесь посадили в марте 2019, а первый урожай начали собирать в июне этого года. В этом году работы по сбору малины продолжатся до июля. С одного куста в хозяйстве вручную собирают 2,5-3 кг ягод. Планируемый объем производства малины – 3 000 кг в год, большая часть ягод будет экспортирована в Российскую Федерацию и лишь до 30% – реализуют на внутреннем рынке.



Отмечается, что карантин, объявленный в республике в связи с пандемией коронавируса, не повлиял на собственников личных подсобных хозяйств, и высокий показатель урожая ягод в 2020 году тому подтверждение. Хранением, переработкой и сбытом сельхозпродукции под единым национальным брендом Республики Абхазия занимается РУП «Абхазпродэкспорт». И после «клубничного бума-2020», когда только за май РУП вывезло за рубеж 46,2 тонны клубники, на очереди – экспорт малины.