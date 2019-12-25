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«Абхазия-Крым 42-20»: продолжается публикация списков павших абхазских воинов в боях Великой Отечественной
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09:21, 31 Декабря 2019
Апсныпресс продолжает рубрику «Возвращение имени» в рамках военно-исторического проекта под одноименным названием.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В рамках военно-исторического проекта «Возвращение имени» продолжается публикация списков воинов из Абхазии, героически сражавшихся за освобождение Керченского полуострова в мае 1942 года во время боев Керченско-Феодосийского десанта.
Как рассказал заместитель руководителя проекта «Возвращение имени» Леон Минджия, в конце 1941 года специально для проведения операции в Крыму призывали жителей Абхазии и других регионов Черноморского и Азовского побережья. Сначала их отправляли в Кутаиси для тренировок и экипировки, после чего, в 1942 году – на Керченский полуостров для проведения Керченско-Феодосийской операции.
«Нам удалось установить 47 700 фамилий воинов, погибших в Крыму. Для того, чтобы получить эти документы, было сделано обращение к Президенту Абхазии для выделения финансов на поездку в Крым», – сообщил Минджия.
По словам Леона Минджия, изначально с архивными списками работали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища и солдаты комендантской роты. Но поскольку объем работы оказался очень масштабным, к проекту были привлечены студенты Абхазского госуниверситета: «Нас поддержал декан филологического факультета, для работы со списками был выделен кабинет им. Владимира Анкваб, где трудились 10 человек».
Минджия подчеркнул, что списки обработаны и найдены родственники 78 человек.
Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В рамках военно-исторического проекта «Возвращение имени» продолжается публикация списков воинов из Абхазии, героически сражавшихся за освобождение Керченского полуострова в мае 1942 года во время боев Керченско-Феодосийского десанта.
Как рассказал заместитель руководителя проекта «Возвращение имени» Леон Минджия, в конце 1941 года специально для проведения операции в Крыму призывали жителей Абхазии и других регионов Черноморского и Азовского побережья. Сначала их отправляли в Кутаиси для тренировок и экипировки, после чего, в 1942 году – на Керченский полуостров для проведения Керченско-Феодосийской операции.
«Нам удалось установить 47 700 фамилий воинов, погибших в Крыму. Для того, чтобы получить эти документы, было сделано обращение к Президенту Абхазии для выделения финансов на поездку в Крым», – сообщил Минджия.
По словам Леона Минджия, изначально с архивными списками работали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища и солдаты комендантской роты. Но поскольку объем работы оказался очень масштабным, к проекту были привлечены студенты Абхазского госуниверситета: «Нас поддержал декан филологического факультета, для работы со списками был выделен кабинет им. Владимира Анкваб, где трудились 10 человек».
Минджия подчеркнул, что списки обработаны и найдены родственники 78 человек.
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