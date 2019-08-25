«АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20»: формируется группа родственников для поездки к местам захоронения воинов, пропавших без вести в Керчи

На территории парка Памяти и Славы села Батальное, в Крыму, принято решение выделить участок земли для возведения памятника погибшим жителям Абхазии.



Сухум. 30 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба. В рамках военно-патриотического проекта «Возвращение имени», стартует новое направление – «АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20».



В рамках направления «АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20», на территории парка Памяти и Славы села Батальное, в Крыму, принято решение выделить участок земли для возведения памятника погибшим жителям Абхазии и насадить вокруг яблоневый сад. Причем, количество деревьев в этом саду должно соответствовать числу городов Абхазии, откуда воины были призваны на фронт. Письмо с таким предложением направил Президенту Абхазии Раулю Хаджимба глава муниципалитета Ленинского района Олег Водопьянов.



Руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов рассказал о работе по новому направлению: «Сам Крым, и число 42-20, являются особыми для жителей Абхазии. Дело в том, что в 1942 году на территории Крыма, во время обороны Керченского полуострова от немецких и румынских фашистов, погибли многие жители Республики Абхазия. Это была героическая смерть в тяжелой, кровопролитной битве. В окружении, на открытой местности степной части Северного Крыма, площадью 18 километров, оказались 2 наши армии – №51 и №47. Кроме больших потерь, когда погибли 110 000 солдат и офицеров, штабы и медсанбаты, оказались уничтожены документы со списками личного состава, в связи с чем оказалось трудно установить имена павших. Для многих семей Абхазии слово «Керчь» имеет особый смысл. Благодаря поддержке поисковиков из центра «Крым-поиск», теперь мы знаем, что произошло с этими ребятами, как и где они погибли».



Как рассказал Григорий Скворцов, военно-патриотическая поисковая организация «Крым-поиск» распределила и привязала все участки прошедших боев в степных районах Керченского полуострова к конкретным дивизиям и полкам, к местам их дисклокации в населённых пунктах. «Допустим, территория около поселений Парпач или Карпечь… Теперь известно, какая дивизия там стояла, есть возможность связать гибель офицера или солдата с конкретным местом, населенным пунктом, дисклокацией воинской части по профилю несения службы: зенитчики, артиллеристы или пехота. Причем, мы тоже будем участвовать в поисках и раскопках», - сказал Скворцов.



В работе по новому направлению «АБХАЗИЯ – КРЫМ 42-20» уже участвуют подразделения Министерства обороны РА – солдаты комендантской роты и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. Проводятся сложные работы с архивами: уже установлены судьбы первых 60 воинов. Это жители села Лыхны, городов Гагра, Сухум, Гудаута, Гал и Очамчыра. Практически, все они погибли 11 мая 1942 года или несколькими днями позже. Чтобы полностью установить судьбу других жителей Абхазии, предстоит с 1 по 15 сентября проверить в архиве 42 тысячи фамилий – это все известные участники обороны Керченского полуострова в 1942 году, в том числе, жители Абхазии. Из этих данных необходимо сформировать список наших соотечественников, найти их родных и вручить им документы о судьбе солдата. Таким образом, через 74 года память павших будет увековечена.



Григорий Скворцов также проинформировал об открытии нового военно-исторического маршрута «КРЫМ 42-20» для родственников погибших и всех жителей Абхазии, которые смогут посетить места гибели своих родных и соотечественников, приобщиться к уникальным местам мужества и воинской доблести.



Организаторы проекта «Возвращение имени» приглашают тех, чьи родственники считаются пропавшими без вести или погибшими при обороне Керченского полуострова совершить эту памятную поездку. Справки по телефону: +7 (940) 999-13-17.