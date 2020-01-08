Абхазия и Крым готовы к обсуждению паромного сообщения

О перспективах паромного сообщения рассказал Георгий Мурадов.



Сухум. 9 января. Апсныпресс. Между Крымом и Абхазией планируют запустить паромы. Об этом сообщает новостной портал Крым.News со ссылкой на постпреда Крыма при Президенте России Георгия Мурадова.



Как отмечает Мурадов, никаких формальных препятствий для проработки вопроса по организации паромного сообщения нет. В этом заинтересованы, прежде всего, представители причерноморских государств – Турции, Абхазии и Болгарии.



Вместе с тем, по словам Мурадова, Болгария и Турция к сегодняшнему дню еще не дали согласия на непосредственную работу с крымскими портами.



Анкара осуществляет перевозки в Крым, но только через порты Кавказа.