Абхазия готовится к Новому году: елки, иллюминация и праздничные концерты

В районных отделах культуры подготовлены планы новогодних мероприятий.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В преддверии Нового года представители районных администраций рассказали Апсныпресс о подготовленных праздничных мероприятиях.



Так, заведующая отделом культуры Администрации Ткуарчалского района Маргарита Ажиба сообщила: «Школьные праздники начинаются с 26 декабря. 29 декабря будет организован традиционный «Голубой огонек» для представителей интеллигенции и работников профсоюза, с участием звезд абхазской эстрады. 30 декабря состоится городской карнавал-мюзикл. А встретят горожане Новый год праздничным салютом, у главной елки Ткуарчала пройдут народные гуляния».



По словам заведующей отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентины Пицевич, традиционная елка в Агудзере еще наряжается: «Но в этом году елку установят и в поселке Мачара. 24 декабря дети из малообеспеченных семей поедут на столичную елку. 25 пройдет новогоднее представление «Новогодний переполох» в районном Доме культуры. Также, мы украшаем праздничной иллюминацией улицы района. В новогоднем убранстве задействованы все».



Художественный руководитель Дома культуры Гудауты Джульетта Бигвава рассказала, что праздничные мероприятия в районе начнутся 27 декабря: «Состоится детский спектакль в Доме культуры. 28 декабря, в городе, у новогодней елки, пройдет интерактив для жителей и гостей района. 30 декабря, в 12 часов, будет организована новогодняя елка для детей в парке им. Ленина, а вечером, в 17 часов, начнется праздничный концерт».



О праздничной программе в Гагрском районе сообщила заведующая отделом культуры Мадина Бганба: «Площадь Аиааира и новогодняя елка уже украшены. С 19 декабря, каждый день проводятся развлекательные мероприятия. Новогоднее представление на площади Аиааира состоится 25 декабря – будет звучать классическая музыка, исполнят народные песни и танцы. Город к Новому году готов!»



Активная подготовка к Новому году ведется и в Очамчырском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом культуры Амра Булискерия: «В этом году мы купили новую, 11-метровую искусственную елку, установим ее на площади. Уже к завтрашнему дню новогоднюю елку украсят большими звездами и мерцающими гирляндами, вокруг мы организуем несколько фотозон. Также, новогодней иллюминацией зажгутся улицы города. В этом году 200 детей из нашего района отправятся на новогоднее представление в Сухум. 30 декабря в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием районных музыкантов и танцоров. А Новый год, 31 декабря, горожане смогут встретить у елки под праздничный салют на площади, где пройдут народные гуляния».