APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:17, 24 Декабря 2019
14:09, 24 Декабря 2019 14
17:26, 23 Декабря 2019 575
16:34, 23 Декабря 2019 925
16:27, 23 Декабря 2019 308
14:52, 23 Декабря 2019 313
14:43, 23 Декабря 2019 269
12:33, 23 Декабря 2019 505
10:47, 23 Декабря 2019 1083
10:42, 23 Декабря 2019 652
13:45, 22 Декабря 2019 381
13:41, 20 Декабря 2019 849
13:39, 20 Декабря 2019 615
12:06, 20 Декабря 2019 736
11:19, 20 Декабря 2019 499
18:10, 19 Декабря 2019 714
18:05, 19 Декабря 2019 745
15:28, 19 Декабря 2019 522
15:24, 19 Декабря 2019 477
13:26, 19 Декабря 2019 834
09:25, 19 Декабря 2019 941
09:24, 19 Декабря 2019 701
20:20, 18 Декабря 2019 955
19:37, 18 Декабря 2019 844
17:51, 18 Декабря 2019 754

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Абхазия готовится к Новому году: елки, иллюминация и праздничные концерты

Абхазия готовится к Новому году: елки, иллюминация и праздничные концерты

14
14:09, 24 Декабря 2019
Абхазия готовится к Новому году: елки, иллюминация и праздничные концерты
В районных отделах культуры подготовлены планы новогодних мероприятий.

Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В преддверии Нового года представители районных администраций рассказали Апсныпресс о подготовленных праздничных мероприятиях.

Так, заведующая отделом культуры Администрации Ткуарчалского района Маргарита Ажиба сообщила: «Школьные праздники начинаются с 26 декабря. 29 декабря будет организован традиционный «Голубой огонек» для представителей интеллигенции и работников профсоюза, с участием звезд абхазской эстрады. 30 декабря состоится городской карнавал-мюзикл. А встретят горожане Новый год праздничным салютом, у главной елки Ткуарчала пройдут народные гуляния».

По словам заведующей отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентины Пицевич, традиционная елка в Агудзере еще наряжается: «Но в этом году елку установят и в поселке Мачара. 24 декабря дети из малообеспеченных семей поедут на столичную елку. 25 пройдет новогоднее представление «Новогодний переполох» в районном Доме культуры. Также, мы украшаем праздничной иллюминацией улицы района. В новогоднем убранстве задействованы все».

Художественный руководитель Дома культуры Гудауты Джульетта Бигвава рассказала, что праздничные мероприятия в районе начнутся 27 декабря: «Состоится детский спектакль в Доме культуры. 28 декабря, в городе, у новогодней елки, пройдет интерактив для жителей и гостей района. 30 декабря, в 12 часов, будет организована новогодняя елка для детей в парке им. Ленина, а вечером, в 17 часов, начнется праздничный концерт».

О праздничной программе в Гагрском районе сообщила заведующая отделом культуры Мадина Бганба: «Площадь Аиааира и новогодняя елка уже украшены. С 19 декабря, каждый день проводятся развлекательные мероприятия. Новогоднее представление на площади Аиааира состоится 25 декабря – будет звучать классическая музыка, исполнят народные песни и танцы. Город к Новому году готов!»

Активная подготовка к Новому году ведется и в Очамчырском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом культуры Амра Булискерия: «В этом году мы купили новую, 11-метровую искусственную елку, установим ее на площади. Уже к завтрашнему дню новогоднюю елку украсят большими звездами и мерцающими гирляндами, вокруг мы организуем несколько фотозон. Также, новогодней иллюминацией зажгутся улицы города. В этом году 200 детей из нашего района отправятся на новогоднее представление в Сухум. 30 декабря в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием районных музыкантов и танцоров. А Новый год, 31 декабря, горожане смогут встретить у елки под праздничный салют на площади, где пройдут народные гуляния».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика