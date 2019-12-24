14:17, 24 Декабря 2019
14:09, 24 Декабря 2019 14
17:26, 23 Декабря 2019 575
16:34, 23 Декабря 2019 925
16:27, 23 Декабря 2019 308
14:52, 23 Декабря 2019 313
14:43, 23 Декабря 2019 269
12:33, 23 Декабря 2019 505
10:47, 23 Декабря 2019 1083
10:42, 23 Декабря 2019 652
13:45, 22 Декабря 2019 381
13:41, 20 Декабря 2019 849
13:39, 20 Декабря 2019 615
12:06, 20 Декабря 2019 736
11:19, 20 Декабря 2019 499
18:10, 19 Декабря 2019 714
18:05, 19 Декабря 2019 745
15:28, 19 Декабря 2019 522
15:24, 19 Декабря 2019 477
13:26, 19 Декабря 2019 834
09:25, 19 Декабря 2019 941
09:24, 19 Декабря 2019 701
20:20, 18 Декабря 2019 955
19:37, 18 Декабря 2019 844
17:51, 18 Декабря 2019 754
Популярное
17.12.2019 2138
19.12.2019 941
18.12.2019 844
Абхазия готовится к Новому году: елки, иллюминация и праздничные концерты
14
14:09, 24 Декабря 2019
В районных отделах культуры подготовлены планы новогодних мероприятий.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В преддверии Нового года представители районных администраций рассказали Апсныпресс о подготовленных праздничных мероприятиях.
Так, заведующая отделом культуры Администрации Ткуарчалского района Маргарита Ажиба сообщила: «Школьные праздники начинаются с 26 декабря. 29 декабря будет организован традиционный «Голубой огонек» для представителей интеллигенции и работников профсоюза, с участием звезд абхазской эстрады. 30 декабря состоится городской карнавал-мюзикл. А встретят горожане Новый год праздничным салютом, у главной елки Ткуарчала пройдут народные гуляния».
По словам заведующей отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентины Пицевич, традиционная елка в Агудзере еще наряжается: «Но в этом году елку установят и в поселке Мачара. 24 декабря дети из малообеспеченных семей поедут на столичную елку. 25 пройдет новогоднее представление «Новогодний переполох» в районном Доме культуры. Также, мы украшаем праздничной иллюминацией улицы района. В новогоднем убранстве задействованы все».
Художественный руководитель Дома культуры Гудауты Джульетта Бигвава рассказала, что праздничные мероприятия в районе начнутся 27 декабря: «Состоится детский спектакль в Доме культуры. 28 декабря, в городе, у новогодней елки, пройдет интерактив для жителей и гостей района. 30 декабря, в 12 часов, будет организована новогодняя елка для детей в парке им. Ленина, а вечером, в 17 часов, начнется праздничный концерт».
О праздничной программе в Гагрском районе сообщила заведующая отделом культуры Мадина Бганба: «Площадь Аиааира и новогодняя елка уже украшены. С 19 декабря, каждый день проводятся развлекательные мероприятия. Новогоднее представление на площади Аиааира состоится 25 декабря – будет звучать классическая музыка, исполнят народные песни и танцы. Город к Новому году готов!»
Активная подготовка к Новому году ведется и в Очамчырском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом культуры Амра Булискерия: «В этом году мы купили новую, 11-метровую искусственную елку, установим ее на площади. Уже к завтрашнему дню новогоднюю елку украсят большими звездами и мерцающими гирляндами, вокруг мы организуем несколько фотозон. Также, новогодней иллюминацией зажгутся улицы города. В этом году 200 детей из нашего района отправятся на новогоднее представление в Сухум. 30 декабря в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием районных музыкантов и танцоров. А Новый год, 31 декабря, горожане смогут встретить у елки под праздничный салют на площади, где пройдут народные гуляния».
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В преддверии Нового года представители районных администраций рассказали Апсныпресс о подготовленных праздничных мероприятиях.
Так, заведующая отделом культуры Администрации Ткуарчалского района Маргарита Ажиба сообщила: «Школьные праздники начинаются с 26 декабря. 29 декабря будет организован традиционный «Голубой огонек» для представителей интеллигенции и работников профсоюза, с участием звезд абхазской эстрады. 30 декабря состоится городской карнавал-мюзикл. А встретят горожане Новый год праздничным салютом, у главной елки Ткуарчала пройдут народные гуляния».
По словам заведующей отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентины Пицевич, традиционная елка в Агудзере еще наряжается: «Но в этом году елку установят и в поселке Мачара. 24 декабря дети из малообеспеченных семей поедут на столичную елку. 25 пройдет новогоднее представление «Новогодний переполох» в районном Доме культуры. Также, мы украшаем праздничной иллюминацией улицы района. В новогоднем убранстве задействованы все».
Художественный руководитель Дома культуры Гудауты Джульетта Бигвава рассказала, что праздничные мероприятия в районе начнутся 27 декабря: «Состоится детский спектакль в Доме культуры. 28 декабря, в городе, у новогодней елки, пройдет интерактив для жителей и гостей района. 30 декабря, в 12 часов, будет организована новогодняя елка для детей в парке им. Ленина, а вечером, в 17 часов, начнется праздничный концерт».
О праздничной программе в Гагрском районе сообщила заведующая отделом культуры Мадина Бганба: «Площадь Аиааира и новогодняя елка уже украшены. С 19 декабря, каждый день проводятся развлекательные мероприятия. Новогоднее представление на площади Аиааира состоится 25 декабря – будет звучать классическая музыка, исполнят народные песни и танцы. Город к Новому году готов!»
Активная подготовка к Новому году ведется и в Очамчырском районе. Об этом рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом культуры Амра Булискерия: «В этом году мы купили новую, 11-метровую искусственную елку, установим ее на площади. Уже к завтрашнему дню новогоднюю елку украсят большими звездами и мерцающими гирляндами, вокруг мы организуем несколько фотозон. Также, новогодней иллюминацией зажгутся улицы города. В этом году 200 детей из нашего района отправятся на новогоднее представление в Сухум. 30 декабря в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием районных музыкантов и танцоров. А Новый год, 31 декабря, горожане смогут встретить у елки под праздничный салют на площади, где пройдут народные гуляния».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.