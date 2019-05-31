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Абхазия-Чамерия – 3:1 – первая победа абхазской сборной

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17:39, 2 Июня 2019
Абхазия-Чамерия – 3:1 – первая победа абхазской сборной
Абхазия обыграла Чамерию со счётом 3:1.

Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхазии по футболу одержала победу в первом матче группового этапа Чемпионата Европы по версии ConIFA. Соревнования проходят в столице Республики Арцах – Степанакерте с 1 по 9 июня. 

Первый матч сборная Абхазии провела с командой Чамерии и одержала победу со счётом 3:1.В первом тайме победу одержали соперники, но в начале второго, в течение трёх минут, нашим спортсменам удалось забить два гола и ещё один ближе к концу матча.

В следующих двух играх абхазские футболисты встретятся с командой Сампи и хозяевами турнира.

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