Абхазия-Чамерия – 3:1 – первая победа абхазской сборной

Абхазия обыграла Чамерию со счётом 3:1.



Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сборная Абхазии по футболу одержала победу в первом матче группового этапа Чемпионата Европы по версии ConIFA. Соревнования проходят в столице Республики Арцах – Степанакерте с 1 по 9 июня.



Первый матч сборная Абхазии провела с командой Чамерии и одержала победу со счётом 3:1.В первом тайме победу одержали соперники, но в начале второго, в течение трёх минут, нашим спортсменам удалось забить два гола и ещё один ближе к концу матча.



В следующих двух играх абхазские футболисты встретятся с командой Сампи и хозяевами турнира.

