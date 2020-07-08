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Абитуриенты выбирают профессии…
36
14:20, 8 Июля 2020
В Абхазском государственном университете начался прием документов от абитуриентов.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. С 8 по 18 июля Абхазский государственный университет проводит прием документов от абитуриентов. О том, какие профессии выбирают будущие студенты АГУ – опрос Апсныпресс.
Даур Тарба: «Планирую поступать на энергетическое направление агроинженерного факультета АГУ. С выбором факультета мы определились дома, с родителями, сразу. В приоритете была «мужская» профессия и, конечно, востребованная по Абхазии. Энергетика и ее обслуживание, как мне кажется, очень необходимое направление для нашей республики. Со сложностями в этой отрасли страна, к сожалению, часто сталкивается все послевоенные годы. У нас очень мало специалистов, имеющих профильное образование. Так что, хотелось бы внести свою лепту в улучшение ситуации в энергетике».
Милана Цушба: «Совсем недавно прозвенел последний звонок, пришло время поступать в вуз. Вопрос выбора профессии встал давно. У меня было несколько вариантов, но решила, что буду поступать в АГУ, на биолого-географический факультет по специальности «Сервис и туризм». Выбирая профессию, конечно, надо думать о будущем, смогу ли я работать по своей специальности? Исходя из того, что наша страна является туристической и развивается в этой сфере, мне было несложно сделать выбор, и надеюсь, что не ошиблась. Через несколько лет, получив образование и дополнительный опыт, мне и дальше было бы интересно развиваться в этой сфере. Вижу себя максимально эффективной сотрудницей в туристической компании».
Эка Дзоценидзе: «Все профессии по-своему интересны. Но из всех я выбрала журналистику и хочу посвятить этому делу свою жизнь. С выбором профессии было несложно, я определилась еще два года назад. В моем окружении много журналистов, я видела как они работают, получают информацию, обрабатывают ее. Эта профессия полна теми качествами, которые мне нравятся. Я люблю быть в центре событий, общаться с людьми, узнавать много нового и интересного» .
Лана Ахба: «Хочу и собираюсь поступать на дизайнера. Я с детства любила рисовать, увлекалась живописью, у меня хорошо это получалось. Когда родители предложили поступить на эту специальность, я согласилась, так как мне самой очень нравится профессия дизайнера».
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Лана Агрба. С 8 по 18 июля Абхазский государственный университет проводит прием документов от абитуриентов. О том, какие профессии выбирают будущие студенты АГУ – опрос Апсныпресс.
Даур Тарба: «Планирую поступать на энергетическое направление агроинженерного факультета АГУ. С выбором факультета мы определились дома, с родителями, сразу. В приоритете была «мужская» профессия и, конечно, востребованная по Абхазии. Энергетика и ее обслуживание, как мне кажется, очень необходимое направление для нашей республики. Со сложностями в этой отрасли страна, к сожалению, часто сталкивается все послевоенные годы. У нас очень мало специалистов, имеющих профильное образование. Так что, хотелось бы внести свою лепту в улучшение ситуации в энергетике».
Милана Цушба: «Совсем недавно прозвенел последний звонок, пришло время поступать в вуз. Вопрос выбора профессии встал давно. У меня было несколько вариантов, но решила, что буду поступать в АГУ, на биолого-географический факультет по специальности «Сервис и туризм». Выбирая профессию, конечно, надо думать о будущем, смогу ли я работать по своей специальности? Исходя из того, что наша страна является туристической и развивается в этой сфере, мне было несложно сделать выбор, и надеюсь, что не ошиблась. Через несколько лет, получив образование и дополнительный опыт, мне и дальше было бы интересно развиваться в этой сфере. Вижу себя максимально эффективной сотрудницей в туристической компании».
Эка Дзоценидзе: «Все профессии по-своему интересны. Но из всех я выбрала журналистику и хочу посвятить этому делу свою жизнь. С выбором профессии было несложно, я определилась еще два года назад. В моем окружении много журналистов, я видела как они работают, получают информацию, обрабатывают ее. Эта профессия полна теми качествами, которые мне нравятся. Я люблю быть в центре событий, общаться с людьми, узнавать много нового и интересного» .
Лана Ахба: «Хочу и собираюсь поступать на дизайнера. Я с детства любила рисовать, увлекалась живописью, у меня хорошо это получалось. Когда родители предложили поступить на эту специальность, я согласилась, так как мне самой очень нравится профессия дизайнера».
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