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93 выезда за два месяца: Министерство по ЧС Абхазии представило службу Медуправления
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12:56, 25 Ноября 2019
Медицинское управление МЧС РА было сформировано в середине сентября 2019 года.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Сухуме состоялся строевой смотр личного состава нового Медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
Министр по ЧС Лев Квициния поблагодарил сотрудников Управления и отметил важность их работы: «Управление оправдало свою необходимость тем, что всего за два месяца его существования состоялось 93 выезда для оказания помощи пострадавшим. Ваша задача – оказывать помощь населению Абхазии в чрезвычайных ситуациях, которую вы выполняете с достоинством, в чем я лично неоднократно убеждался».
Рассказывая о специализации подразделения, начальник Медицинского управления МЧС РА Андзор Гоов подчеркнул: «Создание подразделения было продиктовано необходимостью медицинского сопровождения спасателей и пожарных для оказания первой, доврачебной и врачебной помощи пострадавшим. Бригада одного экипажа состоит из трех человек. Персонал обучен для оказания помощи при техногенных и природных катастрофах, ДТП».
В распоряжении Медуправления автомобиль скорой помощи, реанимобиль и вертолет МИ-2, оснащенные дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, а также носилками и мониторами.
По словам Гоов, Медуправление пока охватывает только Сухумский район, но ожидается кадровое и техническое пополнение, чтобы подразделение могло осуществлять выезды и в другие районы Абхазии.
Сухум. 25 ноября. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В Сухуме состоялся строевой смотр личного состава нового Медицинского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
Министр по ЧС Лев Квициния поблагодарил сотрудников Управления и отметил важность их работы: «Управление оправдало свою необходимость тем, что всего за два месяца его существования состоялось 93 выезда для оказания помощи пострадавшим. Ваша задача – оказывать помощь населению Абхазии в чрезвычайных ситуациях, которую вы выполняете с достоинством, в чем я лично неоднократно убеждался».
Рассказывая о специализации подразделения, начальник Медицинского управления МЧС РА Андзор Гоов подчеркнул: «Создание подразделения было продиктовано необходимостью медицинского сопровождения спасателей и пожарных для оказания первой, доврачебной и врачебной помощи пострадавшим. Бригада одного экипажа состоит из трех человек. Персонал обучен для оказания помощи при техногенных и природных катастрофах, ДТП».
В распоряжении Медуправления автомобиль скорой помощи, реанимобиль и вертолет МИ-2, оснащенные дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, а также носилками и мониторами.
По словам Гоов, Медуправление пока охватывает только Сухумский район, но ожидается кадровое и техническое пополнение, чтобы подразделение могло осуществлять выезды и в другие районы Абхазии.
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