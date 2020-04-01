15:16, 8 Апреля 2020 71
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14:25, 7 Апреля 2020 303
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15:54, 6 Апреля 2020 637
15:02, 6 Апреля 2020 772
14:33, 6 Апреля 2020 426
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9 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков
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15:16, 8 Апреля 2020
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и вынос тепла с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и вынос тепла с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.
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