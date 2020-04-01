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9 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков

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15:16, 8 Апреля 2020
9 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.

Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон и вынос тепла с юга. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление – повышенное.

Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

В столице малооблачная погода, без осадков.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.

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