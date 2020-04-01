14:53, 7 Апреля 2020 57
14:25, 7 Апреля 2020 88
12:55, 7 Апреля 2020 136
19:26, 6 Апреля 2020 972
18:52, 6 Апреля 2020 842
16:37, 6 Апреля 2020 383
15:54, 6 Апреля 2020 498
15:02, 6 Апреля 2020 638
14:33, 6 Апреля 2020 308
13:49, 6 Апреля 2020 438
20:53, 5 Апреля 2020 719
19:43, 5 Апреля 2020 642
19:28, 4 Апреля 2020 655
17:02, 4 Апреля 2020 1300
20:12, 3 Апреля 2020 884
19:51, 3 Апреля 2020 1230
19:27, 3 Апреля 2020 671
18:13, 3 Апреля 2020 804
16:58, 3 Апреля 2020 918
12:03, 3 Апреля 2020 782
10:32, 3 Апреля 2020 1153
21:19, 2 Апреля 2020 1074
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18:39, 2 Апреля 2020 927
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8 апреля в Абхазии без осадков
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14:53, 7 Апреля 2020
Атмосферное давление – повышенное.
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать обширный антициклон с северо-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 6 +11°С, днем +11 +16°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +15°С.
Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать обширный антициклон с северо-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 6 +11°С, днем +11 +16°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +15°С.
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