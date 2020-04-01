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8 апреля в Абхазии без осадков

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14:53, 7 Апреля 2020
8 апреля в Абхазии без осадков
Атмосферное давление – повышенное.

Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду  Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать обширный антициклон с северо-запада. Ожидается  переменная  облачность, без осадков.

Атмосферное давление – повышенное.

Ветер слабый и  умеренный  - 2 – 7 м/с.

Температура воздуха ночью + 6 +11°С,  днем +11 +16°С.

В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +10°С, днем  +15°С.

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