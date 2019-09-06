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700 сотрудников МВД задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан
14:54, 8 Сентября 2019
Министр внутренних дел проинформировал о принятых мерах безопасности на выборах Президента.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. Министр Внутренних дел Гарри Аршба отчитался
о принятых мерах по обеспечению безопасности при проведении второго тура выборов Президента РА.
Гарри Аршба отметил, что в период проведения второго тура выборов президента Республики Абхазия в 35 округах на 152 избирательных участках порядка 700 сотрудников МВД задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
«7 сентября все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану. В районах, приближенных к избирательным участкам, увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Установлено обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий и выборной документации. Для сопровождения при доставке выборной документации с избирательных участков в Москве и Черкесске прикомандированы сотрудники центрального аппарата МВД»,-сказал он
Министр сказал, что главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках, - оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках. "Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства центрального аппарата министерства по каждому району назначены ответственные кураторы".
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Мадина Чагава. Министр Внутренних дел Гарри Аршба отчитался
о принятых мерах по обеспечению безопасности при проведении второго тура выборов Президента РА.
Гарри Аршба отметил, что в период проведения второго тура выборов президента Республики Абхазия в 35 округах на 152 избирательных участках порядка 700 сотрудников МВД задействованы в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
«7 сентября все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану. В районах, приближенных к избирательным участкам, увеличена плотность патрульных нарядов за счет привлечения дополнительных сил из числа личного состава Центрального аппарата МВД. Установлено обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий и выборной документации. Для сопровождения при доставке выборной документации с избирательных участков в Москве и Черкесске прикомандированы сотрудники центрального аппарата МВД»,-сказал он
Министр сказал, что главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках, - оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках. "Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел. Из числа руководства центрального аппарата министерства по каждому району назначены ответственные кураторы".
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