15:02, 6 Апреля 2020 29
14:33, 6 Апреля 2020 44
14:22, 6 Апреля 2020 72
20:53, 5 Апреля 2020 563
19:43, 5 Апреля 2020 495
19:28, 4 Апреля 2020 561
17:02, 4 Апреля 2020 1186
20:12, 3 Апреля 2020 801
19:51, 3 Апреля 2020 1146
19:27, 3 Апреля 2020 596
18:13, 3 Апреля 2020 720
16:58, 3 Апреля 2020 813
12:03, 3 Апреля 2020 697
10:32, 3 Апреля 2020 1024
21:19, 2 Апреля 2020 983
20:02, 2 Апреля 2020 829
18:39, 2 Апреля 2020 867
18:14, 2 Апреля 2020 958
17:05, 2 Апреля 2020 1356
15:56, 2 Апреля 2020 670
15:39, 2 Апреля 2020 837
15:29, 2 Апреля 2020 630
14:35, 2 Апреля 2020 752
12:25, 2 Апреля 2020 658
20:18, 1 Апреля 2020 1010
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7 апреля в Абхазии переменная облачность, преимущественно без осадков
28
14:33, 6 Апреля 2020
Ночью и утром возможен туман.
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать обширный антициклон с северо-запада.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман.
Атмосферное давление – 768 мм рт.ст.
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем +10 +15°С.
Температура морской воды + 12°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +14°С.
Сухум. 6 апреля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет формировать обширный антициклон с северо-запада.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман.
Атмосферное давление – 768 мм рт.ст.
Ветер слабый и умеренный - 2 – 7 м/с.
Температура воздуха ночью +6 +11°С, днем +10 +15°С.
Температура морской воды + 12°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +10°С, днем +14°С.
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