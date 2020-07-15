663 абитуриента подали заявления для поступления в АГУ

Самыми популярными специальностями в этом году являются абхазский язык и литература, а также английский язык.



Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. 20 июля в Абхазском государственном университете прошел День открытых дверей. Вуз посетили выпускники школ и их родители, сообщает пресс-служба АГУ.



Абитуриенты имели возможность не только ознакомиться с информационными стендами, но и получить информацию непосредственно от представителей университетских факультетов, АГУ, задать вопросы проректорам и деканам. Можно было приобрести необходимую литературу для подготовки к вступительным испытаниям.



По словам декана филологического факультета, кандидата филологических наук, доцента АГУ Батала Хагуша, в этом году по сравнению с прошлым годом на филологический факультет подали заявления более 100 абитуриентов.



«Места по всем специальностям заполнены, кроме одной – «теории перевода». Это новая специальность, но из-за отсутствия информации у абитуриентов она остается невостребованной. Во многих организациях требуются специалисты-переводчики с русского на абхазский язык или же наоборот, так как делопроизводство у нас должно вестись на абхазском языке. Самыми популярными специальностями в этом году являются абхазский язык и литература и английский язык. Абитуриенты должны понимать, что сегодня надо развивать свой язык, который является государственным», - сказал декан филфака.



Батал Хагуш обратил внимание на то, что на факультет зачисляются абитуриенты с разным уровнем владения абхазским языком.



«В прошлом году мы выпустили двух студентов из Галского района, у которых вначале были очень слабые знания, но мы обучили их для того, чтобы они в дальнейшем преподавали абхазский язык в районе», - сказал Хагуш.



На отделение искусств в этом году подано 31 заявление. Заведующий кафедрой Нугзар Логуа отметил, что из-за пандемии коронавируса ребята не успели подготовиться.



«Если поступающий не готовится хотя бы полгода, то очень сложно сдать экзамены. Поэтому ректоратом и ученым советом было принято решение провести экзамен в форме собеседования. В этом году одним из популярных направлений является графический дизайн. Это связано с тем, что по окончании вуза выпускник может быстрее найти работу по специальности. Что касается специальности «дизайнер по костюму» – в Абхазии сложно развиваться в этом направлении, так как эта профессия у нас пока не востребована», - считает Логуа.



Всего в этом году в АГУ подали заявления 663 абитуриента.