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6 сентября в Абхазии облачная погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой
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16:59, 5 Сентября 2019
В столице небольшая облачность, без осадков.
Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии будут формировать юго-восточная окраина Западного антициклона и передняя часть Южного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 759 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +24+29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-100 см (1-3б)/
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +19°С, днем+28°С.
Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии будут формировать юго-восточная окраина Западного антициклона и передняя часть Южного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой.
Атмосферное давление – 759 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +24+29°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и значительное – 25-100 см (1-3б)/
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь с грозой.
Температура воздуха ночью +19°С, днем+28°С.
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