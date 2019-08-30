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6 сентября в Абхазии облачная погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой

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16:59, 5 Сентября 2019
6 сентября в Абхазии облачная погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой
В столице небольшая облачность, без осадков.

Сухум. 5 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии будут формировать юго-восточная окраина Западного антициклона и передняя часть Южного циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода – ночью и утром возможен дождь, местами дождь с грозой.

Атмосферное давление – 759 мм рт. ст. 

Ветер слабый и умеренный – 2-6 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +24+29°С. 

Температура морской воды +26°С.

Волнение морской воды слабое и значительное – 25-100 см (1-3б)/

Относительная влажность воздуха – 60-80%.

В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен дождь с грозой. 

Температура воздуха ночью +19°С, днем+28°С.

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