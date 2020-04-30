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6 мая в Абхазии облачно, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой
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14:46, 5 Мая 2020
Атмосферное давление - пониженное.
Сухум. 5 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние циклона. Ожидается облачная погода, ночью возможен туман, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью + 10 +15°С, днем +13 +18°С.
Температура морской воды + 14°С.
В столице облачно, ночью возможен туман, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза, к вечеру погода прояснится.
Температура воздуха ночью + 14°С, днем +17°С.
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