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6 июня в Абхазии преимущественно ясная погода

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15:25, 5 Июня 2019
6 июня в Абхазии преимущественно ясная погода
Ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман.

Сухум. 5 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг  погоду Черноморского побережья Абхазии формирует восточная периферия северо-западного циклона и смена воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление – 760 мм рт. ст.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +23+31°С.

Температура морской воды +21°С.
 
 В столице Абхазии переменная облачность, ночью, утром и вечером возможен туман, слабый дождь, днем преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +19°С, днем +30°С.

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