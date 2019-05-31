15:25, 5 Июня 2019 137
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6 июня в Абхазии преимущественно ясная погода
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15:25, 5 Июня 2019
Ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует восточная периферия северо-западного циклона и смена воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – 760 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +23+31°С.
Температура морской воды +21°С.
В столице Абхазии переменная облачность, ночью, утром и вечером возможен туман, слабый дождь, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +19°С, днем +30°С.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует восточная периферия северо-западного циклона и смена воздушных масс. Ожидается переменная облачность, ночью, утром и вечером местами возможен кратковременный дождь, туман, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – 760 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +23+31°С.
Температура морской воды +21°С.
В столице Абхазии переменная облачность, ночью, утром и вечером возможен туман, слабый дождь, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +19°С, днем +30°С.
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