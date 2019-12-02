16:15, 5 Декабря 2019 46
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11:37, 4 Декабря 2019 1713
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16:30, 3 Декабря 2019 454
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15:03, 3 Декабря 2019 334
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6 декабря в Абхазии без осадков
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15:42, 5 Декабря 2019
Атмосферное давление – высокое.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние холодного Антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем + 6 +11°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +1°С, днем +10°С.
Сухум. 5 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние холодного Антициклона. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный - 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью -1 +4°С, днем + 6 +11°С.
Температура морской воды + 15°С.
В столице преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +1°С, днем +10°С.
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