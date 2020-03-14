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565 гражданам иностранных государств отказано во въезде на территорию Республики Абхазия
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15:49, 17 Марта 2020
Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Согласно Распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в рамках действующего Распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказано 565 гражданам иностранных государств.
Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Согласно Распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в рамках действующего Распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказано 565 гражданам иностранных государств.
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