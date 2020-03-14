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565 гражданам иностранных государств отказано во въезде на территорию Республики Абхазия

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15:49, 17 Марта 2020
565 гражданам иностранных государств отказано во въезде на территорию Республики Абхазия
Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

Сухум. 17 марта. Апсныпресс. Согласно Распоряжению об ограничении въезда в Республику Абхазия иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятому в рамках мер по защите населения страны от коронавирусной инфекции, профильными ведомствами с 1 марта отказано в получении виз 139 гражданам иностранных государств. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

Кроме того, как отмечается в сообщении, в рамках действующего Распоряжения и работы Государственной миграционной службы во въезде на территорию республики отказано 565 гражданам иностранных государств.

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