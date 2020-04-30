14:49, 4 Мая 2020 44
13:02, 4 Мая 2020 175
12:58, 4 Мая 2020 191
12:18, 1 Мая 2020 830
18:40, 30 Апреля 2020 889
18:34, 30 Апреля 2020 963
18:27, 30 Апреля 2020 956
18:20, 30 Апреля 2020 1155
18:14, 30 Апреля 2020 775
18:10, 30 Апреля 2020 1179
17:57, 30 Апреля 2020 1284
16:45, 30 Апреля 2020 580
16:20, 30 Апреля 2020 780
13:46, 30 Апреля 2020 1039
13:41, 30 Апреля 2020 1137
13:15, 30 Апреля 2020 2001
19:35, 29 Апреля 2020 709
19:27, 29 Апреля 2020 999
19:17, 29 Апреля 2020 773
19:13, 29 Апреля 2020 1187
19:10, 29 Апреля 2020 1040
17:08, 29 Апреля 2020 1362
13:55, 29 Апреля 2020 964
13:41, 29 Апреля 2020 1121
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5 мая в Абхазии двадцать три градуса тепла
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14:49, 4 Мая 2020
Временами дождь, ночью местами возможен туман.
Сухум. 4 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточная периферия обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1 – 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 10 +15°С, днем +19 +24°С.
Температура морской воды + 14°С. В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.
Температура воздуха ночью + 15°С, днем +23°С.
Сухум. 4 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточная периферия обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.
Атмосферное давление - пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1 – 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 10 +15°С, днем +19 +24°С.
Температура морской воды + 14°С. В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.
Температура воздуха ночью + 15°С, днем +23°С.
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