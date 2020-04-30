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5 мая в Абхазии двадцать три градуса тепла

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14:49, 4 Мая 2020
5 мая в Абхазии двадцать три градуса тепла
Временами дождь, ночью местами возможен туман.

Сухум. 4 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать юго-восточная периферия обширного, глубокого Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.

Атмосферное давление - пониженное.

Ветер слабый и умеренный - 1 – 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 10 +15°С, днем +19 +24°С.

Температура морской воды + 14°С. В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь, ночью местами возможен туман.

Температура воздуха ночью + 15°С, днем +23°С.

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