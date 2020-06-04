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5 июня в Абхазии преимущественно без осадков

15:09, 4 Июня 2020
5 июня в Абхазии преимущественно без осадков
Ночью местами возможен слабый дождь.

Сухум. 4 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западного отрога Североевропейского антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 763 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 12 +17°С, днем +18 +23°С. 

Температура морской воды + 19°С.

В столице переменная облачность, ночью возможен слабый дождь, днем, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +16°С, днем +22°С.



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