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5 декабря в Абхазии девять градусов тепла
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15:02, 4 Декабря 2019
Ночью и утром местами возможен туман, иней, днем преимущественно ясная погода.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии по-прежнему будет во власти обширного Антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, иней, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +15°С.
В столице ночью небольшая облачность, возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +8°С.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Абхазии по-прежнему будет во власти обширного Антициклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен туман, иней, днем преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью -1+4°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +15°С.
В столице ночью небольшая облачность, возможен туман, днем преимущественно ясная погода.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +8°С.
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