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5 декабря Президент представит коллективу МВД нового руководителя
17:41, 4 Декабря 2019
Указом Главы государства министром ВД назначен Раули Смыр.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 5 декабря Президент Абхазии Рауль Хаджимба представит коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Раули Смыр.
4 декабря Глава государства подписал Указ о назначении Раули Кязимовича Смыр министром внутренних дел РА.
Ранее, 2 декабря, Указом Президента от должности министра ВД был освобождён Гарри Аршба.
Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 5 декабря Президент Абхазии Рауль Хаджимба представит коллективу Министерства внутренних дел нового руководителя Раули Смыр.
4 декабря Глава государства подписал Указ о назначении Раули Кязимовича Смыр министром внутренних дел РА.
Ранее, 2 декабря, Указом Президента от должности министра ВД был освобождён Гарри Аршба.
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