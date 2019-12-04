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Главная / Новости / Русская версия / ‪5 декабря Президент представит коллективу МВД нового руководителя ‬

‪5 декабря Президент представит коллективу МВД нового руководителя ‬

17:41, 4 Декабря 2019
‪5 декабря Президент представит коллективу МВД нового руководителя ‬
‪Указом Главы государства министром ВД назначен Раули Смыр.‬

‪Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. 5 декабря Президент Абхазии Рауль Хаджимба представит коллективу  Министерства внутренних дел нового руководителя Раули Смыр.‬

‪4 декабря Глава государства подписал Указ о назначении Раули Кязимовича Смыр министром внутренних дел РА.‬

‪Ранее, 2 декабря, Указом Президента от должности министра ВД был освобождён Гарри Аршба.‬

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