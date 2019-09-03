15:14, 3 Сентября 2019
15:08, 3 Сентября 2019 5
16:40, 2 Сентября 2019 263
16:24, 2 Сентября 2019 775
16:12, 2 Сентября 2019 226
15:54, 2 Сентября 2019 209
15:27, 2 Сентября 2019 262
13:36, 2 Сентября 2019 467
12:02, 2 Сентября 2019 389
11:43, 2 Сентября 2019 435
10:30, 2 Сентября 2019 228
10:00, 2 Сентября 2019 272
08:50, 2 Сентября 2019 247
20:16, 1 Сентября 2019 593
15:13, 30 Августа 2019 745
15:01, 30 Августа 2019 509
14:46, 30 Августа 2019 595
14:33, 30 Августа 2019 725
14:02, 30 Августа 2019 501
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4 сентября в Абхазии жарко: +29°С
5
15:08, 3 Сентября 2019
В столице небольшая облачность, без осадков.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии будет формировать теплый сектор Южного циклона. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 758 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +16 +21°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +20°С, днем+29°С.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии будет формировать теплый сектор Южного циклона. Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 758 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +16 +21°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +20°С, днем+29°С.
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