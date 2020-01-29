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4 февраля в Абхазии умеренный дождь, переходящий в ливневый, гроза, местами возможен град
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15:43, 3 Февраля 2020
В предгорьях и горах – снег.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии формирует атмосферный фронт Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, гроза, местами возможен град. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +10°С.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии формирует атмосферный фронт Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, гроза, местами возможен град. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +2 +7°С, днем +5 +10°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +10°С.
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