Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! ***
15:54, 2 Февраля 2020 295
13:27, 1 Февраля 2020 785
11:39, 1 Февраля 2020 1255
17:43, 31 Января 2020 1978
16:09, 31 Января 2020 373
15:17, 31 Января 2020 347
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35 округов 152 избирательных участка – ЦИК опубликовал список избирательных округов
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15:54, 2 Февраля 2020
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.
Сухум. 2 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий.
На выборах президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка.
Сухум. 2 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий.
На выборах президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка.
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