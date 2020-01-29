APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! *** 
Лента новостей
15:54, 2 Февраля 2020 295
13:27, 1 Февраля 2020 785
11:39, 1 Февраля 2020 1255
17:43, 31 Января 2020 1978
16:09, 31 Января 2020 373
15:17, 31 Января 2020 347
14:29, 31 Января 2020 525
14:00, 31 Января 2020 370
13:28, 31 Января 2020 818
12:59, 31 Января 2020 435
09:30, 31 Января 2020 400
17:27, 30 Января 2020 998
17:24, 30 Января 2020 888
16:36, 30 Января 2020 638
14:56, 30 Января 2020 768
12:47, 30 Января 2020 484
12:22, 30 Января 2020 371
14:49, 29 Января 2020 922
14:11, 29 Января 2020 2900
12:41, 29 Января 2020 432
12:36, 29 Января 2020 701
16:42, 28 Января 2020 906
15:00, 28 Января 2020 821
14:45, 28 Января 2020 468
14:26, 28 Января 2020 411

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 35 округов 152 избирательных участка – ЦИК опубликовал список избирательных округов

35 округов 152 избирательных участка – ЦИК опубликовал список избирательных округов

251
15:54, 2 Февраля 2020
35 округов 152 избирательных участка – ЦИК опубликовал список избирательных округов
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

Сухум. 2 февраля. Апсныпресс. Центральная избирательная комиссия Абхазии опубликовала список избирательных округов по выборам президента с указанием их границ и мест нахождения окружных избирательных комиссий. 

На выборах президента Абхазии будут образованы 35 округов и 152 избирательных участка.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика