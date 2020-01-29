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31 января в Абхазии возможен дождь со снегом

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14:56, 30 Января 2020
31 января в Абхазии возможен дождь со снегом
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.

Сухум. 30 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в  пятницу на Черноморском побережье Абхазии погода ухудшится при прохождении атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Средиземноморского циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление –  пониженное.

Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С. 

Температура морской воды +10°С.

В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый.

Температура воздуха ночью +7°С, днем +9°С.

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