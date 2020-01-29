14:56, 30 Января 2020 120
12:47, 30 Января 2020 185
12:22, 30 Января 2020 118
14:49, 29 Января 2020 633
14:11, 29 Января 2020 2287
12:41, 29 Января 2020 267
12:36, 29 Января 2020 483
16:42, 28 Января 2020 660
15:00, 28 Января 2020 657
14:45, 28 Января 2020 345
14:26, 28 Января 2020 297
12:59, 28 Января 2020 607
12:31, 28 Января 2020 689
16:38, 27 Января 2020 804
15:29, 27 Января 2020 444
15:21, 27 Января 2020 507
12:12, 26 Января 2020 684
22:18, 25 Января 2020 704
13:39, 24 Января 2020 1692
13:02, 24 Января 2020 824
12:21, 24 Января 2020 1102
15:55, 23 Января 2020 1347
14:58, 23 Января 2020 866
13:29, 23 Января 2020 1192
12:58, 23 Января 2020 938
Популярное
29.01.2020 2293
24.01.2020 1695
23.01.2020 1347
23.01.2020 1194
24.01.2020 1103
23.01.2020 940
24.01.2020 826
27.01.2020 806
31 января в Абхазии возможен дождь со снегом
58
14:56, 30 Января 2020
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Сухум. 30 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу на Черноморском побережье Абхазии погода ухудшится при прохождении атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Средиземноморского циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +9°С.
Сухум. 30 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу на Черноморском побережье Абхазии погода ухудшится при прохождении атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Средиземноморского циклонов. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +9°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.