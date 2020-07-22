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31 июля объявлено праздничным нерабочим днём Курбанныхуа
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19:51, 27 Июля 2020
Подписано Распоряжение Кабинета Министров "О праздничном нерабочем дне Курбанныхуа".
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год» 31 июля (пятница) 2020 года объявлено праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год» 31 июля (пятница) 2020 года объявлено праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.
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