30 января синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится: днем и вечером дождь

В предгорьях и горах – снег.



Сухум. 29 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится. Ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером при прохождении атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга, ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый. В предгорьях и горах – снег.



Атмосферное давление – пониженное.



Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 11 м/с.



Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С.



Температура морской воды +10°С.



В столице облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем – дождь.



Температура воздуха ночью +7°С, днем +10°С.