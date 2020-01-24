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30 января синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится: днем и вечером дождь
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14:49, 29 Января 2020
В предгорьях и горах – снег.
Сухум. 29 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится. Ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером при прохождении атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга, ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем – дождь.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +10°С.
Сухум. 29 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменится. Ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем и вечером при прохождении атмосферных фронтов, как с северо-запада, так и с юга, ожидается умеренный дождь, местами переходящий в ливневый. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами с порывами до 11 м/с.
Температура воздуха ночью +3+8°С, днем +5+10°С.
Температура морской воды +10°С.
В столице облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем – дождь.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +10°С.
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