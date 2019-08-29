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30 августа в Абхазии к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза
15:04, 29 Августа 2019
Температура морской воды + 26°С.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной окраины Антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное - 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 60-80 %.
В столице переменная облачность, к вечеру возможен дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +30°С.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием юго-восточной окраины Антициклона с запада. Ожидается переменная облачность, из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Атмосферное давление – повышенное, будет медленно понижаться.
Ветер слабый - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +25 +30°С.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное - 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха - 60-80 %.
В столице переменная облачность, к вечеру возможен дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +30°С.
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