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28 назначений: Правительство Абхазии приняло ряд распоряжений по кадровым вопросам
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12:10, 10 Декабря 2019
На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принят ряд распоряжений по кадровым вопросам.
Беслан Багателия назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Тенгиз Нармания - заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Леван Кварацхелия – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Игорь Джения – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Ираклий Тужба назначен заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;
Одиссей Бигвава - заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;
Эсфирь Майтоп - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Эркан Кутарба - первым заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;
Джамбул Инджгия - заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;
Зураб Барциц - Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия;
Батал Кобахия - заместителем министра культуры Республики Абхазия;
Беслан Гурджуа - заместителем министра культуры
Республики Абхазия;
Лаша Шамба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Дмитрий Еник - заместителем начальника Архивного управления Республики Абхазия;
Мсоуст Шамба - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Ахра Лаквитава - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Сергей Гадлия - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Эраст Агумава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Темур Бигвава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Гурам Барциц - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Рита Лолуа - директором Рицинского реликтового национального парка;
Инга Тания - заместителем директора Рицинского реликтового национального парка;
Мераб Логуа - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;
Ремзи Квициния - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;
Дмитрий Гварамия - первым заместителем министра просвещения Республики Абхазия;
Медея Ченгелия - заместителем министра просвещения Республики Абхазия;
Геннадий Джопуа - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Зураб Отырба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принят ряд распоряжений по кадровым вопросам.
Беслан Багателия назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Тенгиз Нармания - заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Леван Кварацхелия – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Игорь Джения – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;
Ираклий Тужба назначен заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;
Одиссей Бигвава - заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;
Эсфирь Майтоп - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Эркан Кутарба - первым заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;
Джамбул Инджгия - заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;
Зураб Барциц - Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия;
Батал Кобахия - заместителем министра культуры Республики Абхазия;
Беслан Гурджуа - заместителем министра культуры
Республики Абхазия;
Лаша Шамба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;
Дмитрий Еник - заместителем начальника Архивного управления Республики Абхазия;
Мсоуст Шамба - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Ахра Лаквитава - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Сергей Гадлия - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;
Эраст Агумава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Темур Бигвава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Гурам Барциц - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;
Рита Лолуа - директором Рицинского реликтового национального парка;
Инга Тания - заместителем директора Рицинского реликтового национального парка;
Мераб Логуа - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;
Ремзи Квициния - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;
Дмитрий Гварамия - первым заместителем министра просвещения Республики Абхазия;
Медея Ченгелия - заместителем министра просвещения Республики Абхазия;
Геннадий Джопуа - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;
Зураб Отырба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
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