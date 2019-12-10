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28 назначений: Правительство Абхазии приняло ряд распоряжений по кадровым вопросам

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12:10, 10 Декабря 2019
28 назначений: Правительство Абхазии приняло ряд распоряжений по кадровым вопросам
На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.

Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принят ряд распоряжений по кадровым вопросам.

Беслан Багателия назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;

Тенгиз Нармания - заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;

Леван Кварацхелия – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;

Игорь Джения – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;

Ираклий Тужба назначен  заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия; 

Одиссей Бигвава - заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;

Эсфирь Майтоп - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

Эркан Кутарба - первым заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;

Джамбул Инджгия - заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;

Зураб Барциц - Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия;

Батал Кобахия - заместителем министра культуры Республики Абхазия; 

Беслан  Гурджуа  - заместителем министра культуры 
Республики Абхазия;

Лаша Шамба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;

Дмитрий Еник - заместителем начальника Архивного управления Республики Абхазия; 


Мсоуст  Шамба - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Ахра Лаквитава  -  заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Сергей Гадлия  -  заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;

Эраст Агумава -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

Темур Бигвава  -  заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

Гурам Барциц  - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;

Рита Лолуа - директором Рицинского  реликтового национального парка; 

Инга Тания - заместителем директора Рицинского реликтового национального парка; 

Мераб Логуа - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;

Ремзи Квициния - заместителем министра  по налогам и сборам Республики Абхазия;

Дмитрий Гварамия - первым заместителем министра просвещения Республики Абхазия;

Медея Ченгелия - заместителем министра просвещения Республики Абхазия;  

Геннадий Джопуа - заместителем начальника  Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;

Зураб Отырба - заместителем начальника    Государственного управления Республики Абхазия   по землепользованию и кадастру.






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