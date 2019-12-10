28 назначений: Правительство Абхазии приняло ряд распоряжений по кадровым вопросам

На заседании Кабинета Министров был принят ряд распоряжений о назначениях.



Сухум. 10 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров принят ряд распоряжений по кадровым вопросам.



Беслан Багателия назначен первым заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;



Тенгиз Нармания - заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;



Леван Кварацхелия – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;



Игорь Джения – заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия;



Ираклий Тужба назначен заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;



Одиссей Бигвава - заместителем министра иностранных дел Республики Абхазия;



Эсфирь Майтоп - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству;



Эркан Кутарба - первым заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;



Джамбул Инджгия - заместителем министра демографии и репатриации Республики Абхазия;



Зураб Барциц - Руководителем Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия – Главным судебным исполнителем Республики Абхазия;



Батал Кобахия - заместителем министра культуры Республики Абхазия;



Беслан Гурджуа - заместителем министра культуры

Республики Абхазия;



Лаша Шамба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи;



Дмитрий Еник - заместителем начальника Архивного управления Республики Абхазия;





Мсоуст Шамба - первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;



Ахра Лаквитава - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;



Сергей Гадлия - заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия;



Эраст Агумава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;



Темур Бигвава - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;



Гурам Барциц - заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору;



Рита Лолуа - директором Рицинского реликтового национального парка;



Инга Тания - заместителем директора Рицинского реликтового национального парка;



Мераб Логуа - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;



Ремзи Квициния - заместителем министра по налогам и сборам Республики Абхазия;



Дмитрий Гварамия - первым заместителем министра просвещения Республики Абхазия;



Медея Ченгелия - заместителем министра просвещения Республики Абхазия;



Геннадий Джопуа - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру;



Зураб Отырба - заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.











