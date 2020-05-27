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28 мая в Абхазии двадцать восемь градусов тепла
90
15:12, 27 Мая 2020
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии определяет теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, поздним вечером возможен местами слабый дождь.
Атмосферное давление – 759 мм рт. ст., будет медленно расти.
Ветер от слабого до умеренного – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +14+19°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +18°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +27°С.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии определяет теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, поздним вечером возможен местами слабый дождь.
Атмосферное давление – 759 мм рт. ст., будет медленно расти.
Ветер от слабого до умеренного – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +14+19°С, днем +23+28°С.
Температура морской воды +18°С.
В столице переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +18°С, днем +27°С.
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