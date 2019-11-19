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27 ноября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода
14:39, 26 Ноября 2019
Атмосферное давление – пониженное.
Сухум. 26 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +13+18°С.
Температура морской воды +16°С.
Облачная с прояснениями погода, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
Сухум. 26 ноября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора Североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно без осадков, к вечеру из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2 -7 м/с.
Температура воздуха ночью +7+12°С, днем +13+18°С.
Температура морской воды +16°С.
Облачная с прояснениями погода, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
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