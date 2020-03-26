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Уважаемые читатели! С 27 марта по 7 апреля РГУ «Апсныпресс» переходит на дистанционный режим работы в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Журналисты будут следить за поступающей информацией и своевременно сообщать о прои *** 
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27 марта в Абхазии двадцать градусов тепла

14:51, 26 Марта 2020
27 марта в Абхазии двадцать градусов тепла

Атмосферное давление – пониженное.

Сухум. 26 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать теплый сектор циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный - 2 - 5 м/с.

Температура воздуха ночью + 6 +11°С, днем +15 +20°С.

Температура морской воды + 11°С.

В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман.

Температура воздуха ночью +10°С, днем +20°С.

 


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