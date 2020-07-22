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27 июля состоится заседание сессии Парламента
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17:13, 24 Июля 2020
В повестку дня включено 11 вопросов.
Сухум. 24 июля 2020. Апсыпресс. 27 июля 2020 года состоится заседание сессии Парламента.
Депутаты намерены внести ряд изменений в законы «О Республиканском бюджете на 2020 год» и «О защите растений».
Им также предстоит рассмотреть годовой отчет Национального банка Республики Абхазия за 2019 год, отчеты об исполнении бюджетов за 2019 год Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда репатриации, Фонда социального страхования и охраны труда, Дорожного фонда, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Будет принято и постановление «Об отпуске депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».
Сухум. 24 июля 2020. Апсыпресс. 27 июля 2020 года состоится заседание сессии Парламента.
Депутаты намерены внести ряд изменений в законы «О Республиканском бюджете на 2020 год» и «О защите растений».
Им также предстоит рассмотреть годовой отчет Национального банка Республики Абхазия за 2019 год, отчеты об исполнении бюджетов за 2019 год Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда репатриации, Фонда социального страхования и охраны труда, Дорожного фонда, Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Будет принято и постановление «Об отпуске депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».
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