27 декабря в Абхазии временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.



Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния фронтов южных циклонов. Ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.



Атмосферное давление – низкое, медленно повышается.



Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +9+14°С.



Температура морской воды +13°С.



В столице облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой.



Температура воздуха ночью +12°С, днем +13°С.

