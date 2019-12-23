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27 декабря в Абхазии временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой
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14:55, 26 Декабря 2019
В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния фронтов южных циклонов. Ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – низкое, медленно повышается.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +13°С.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Черноморского побережья Абхазии будет в зоне влияния фронтов южных циклонов. Ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление – низкое, медленно повышается.
Ветер слабый и умеренный – 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +13°С.
В столице облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой.
Температура воздуха ночью +12°С, днем +13°С.
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