16:17, 24 Марта 2020 92
15:57, 24 Марта 2020 82
13:09, 24 Марта 2020 267
12:19, 24 Марта 2020 279
12:11, 24 Марта 2020 409
11:56, 24 Марта 2020 279
23:00, 23 Марта 2020 225
20:15, 23 Марта 2020 185
17:53, 23 Марта 2020 673
15:21, 23 Марта 2020 931
14:50, 23 Марта 2020 664
14:24, 23 Марта 2020 728
12:39, 23 Марта 2020 737
12:15, 23 Марта 2020 1050
23:31, 22 Марта 2020 1425
21:33, 22 Марта 2020 1329
20:23, 22 Марта 2020 1258
20:16, 22 Марта 2020 1408
19:13, 22 Марта 2020 1014
18:51, 22 Марта 2020 857
18:18, 22 Марта 2020 1033
15:43, 22 Марта 2020 1003
15:05, 22 Марта 2020 892
14:07, 22 Марта 2020 950
14:06, 22 Марта 2020 794
Популярное
18.03.2020 3817
17.03.2020 2670
17.03.2020 2449
19.03.2020 2124
17.03.2020 2071
18.03.2020 1942
19.03.2020 1886
20.03.2020 1763
17.03.2020 1683
25 марта в Абхазии пятнадцать градусов тепла
45
15:57, 24 Марта 2020
Со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.
Атмосферное давление – в пределах нормы, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +11°С.
В столице переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый дождь, ночью и утром туман.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.
Сухум. 24 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.
Атмосферное давление – в пределах нормы, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.
Температура морской воды +11°С.
В столице переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый дождь, ночью и утром туман.
Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.