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25 марта в Абхазии пятнадцать градусов тепла

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15:57, 24 Марта 2020
25 марта в Абхазии пятнадцать градусов тепла
Со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.

Сухум. 24 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман. 

Атмосферное давление – в пределах нормы, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С. 

Температура морской воды +11°С.

В столице переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый дождь, ночью и утром туман. 

Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.

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