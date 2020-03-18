25 марта в Абхазии пятнадцать градусов тепла

Со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.



Сухум. 24 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием отрога антициклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, со второй половины дня местами возможен слабый дождь, ночью и утром туман.



Атмосферное давление – в пределах нормы, будет медленно расти.



Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с.



Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +10+15°С.



Температура морской воды +11°С.



В столице переменная облачность, во второй половине дня возможен слабый дождь, ночью и утром туман.



Температура воздуха ночью +8°С, днем +14°С.

