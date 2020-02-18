25 февраля в Абхазии ожидается умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый с грозой

Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.



Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять атмосферный фронт циклона, образовавшегося в южной части глубокого обширного циклона, с центром над Украиной. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами дождь со снегом, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. В предгорьях и горах – снег.



Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер умеренный - 5 -10 м/с.



Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +4 +9°С.



Температура морской воды + 9°С.



В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.



Температура воздуха ночью +5°С, днем +8°С.