APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:10, 24 Февраля 2020 67
15:48, 24 Февраля 2020 83
15:42, 24 Февраля 2020 97
15:38, 24 Февраля 2020 109
12:30, 24 Февраля 2020 158
12:23, 24 Февраля 2020 131
20:18, 22 Февраля 2020 596
22:07, 21 Февраля 2020 811
21:59, 21 Февраля 2020 793
21:43, 21 Февраля 2020 834
18:19, 21 Февраля 2020 894
17:39, 21 Февраля 2020 588
17:18, 21 Февраля 2020 544
16:47, 21 Февраля 2020 638
15:43, 21 Февраля 2020 696
14:39, 21 Февраля 2020 499
13:10, 21 Февраля 2020 600
13:04, 21 Февраля 2020 490
12:27, 21 Февраля 2020 618
12:13, 21 Февраля 2020 426
15:17, 20 Февраля 2020 526
14:53, 20 Февраля 2020 644
14:50, 20 Февраля 2020 665
14:26, 20 Февраля 2020 568
12:04, 20 Февраля 2020 535

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / 25 февраля в Абхазии ожидается умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый с грозой

25 февраля в Абхазии ожидается умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый с грозой

78
15:48, 24 Февраля 2020
25 февраля в Абхазии ожидается умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый с грозой
Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.

Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять атмосферный фронт циклона, образовавшегося в южной части глубокого обширного циклона, с центром над Украиной. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами дождь со снегом, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный - 5 -10 м/с.

Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +4 +9°С.

Температура морской воды + 9°С.

В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.

Температура воздуха ночью +5°С, днем +8°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика