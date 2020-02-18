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25 февраля в Абхазии ожидается умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый с грозой
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15:48, 24 Февраля 2020
Во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять атмосферный фронт циклона, образовавшегося в южной части глубокого обширного циклона, с центром над Украиной. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами дождь со снегом, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный - 5 -10 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +4 +9°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +8°С.
Сухум. 24 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погодные условия Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять атмосферный фронт циклона, образовавшегося в южной части глубокого обширного циклона, с центром над Украиной. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, ночью и утром, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами дождь со снегом, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер умеренный - 5 -10 м/с.
Температура воздуха ночью + 1 +6°С, днем +4 +9°С.
Температура морской воды + 9°С.
В столице облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый с грозой, во второй половине дня, ближе к вечеру, погода прояснится.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +8°С.
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