16:14, 23 Сентября 2019 36
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24 сентября в Абхазии двадцать пять градусов тепла
16:14, 23 Сентября 2019
Температура морской воды + 23°С.
Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии по-прежнему будет находиться в барическом поле повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 760 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью +11 +16°С, днем + 20 +25°С.
Температура морской воды + 23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное - 25-75 см (1-2б).
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +14°С, днем+25°С.
Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии по-прежнему будет находиться в барическом поле повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 760 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.
Температура воздуха ночью +11 +16°С, днем + 20 +25°С.
Температура морской воды + 23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное - 25-75 см (1-2б).
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +14°С, днем+25°С.
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