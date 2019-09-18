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24 сентября в Абхазии двадцать пять градусов тепла

16:14, 23 Сентября 2019
24 сентября в Абхазии двадцать пять градусов тепла
Температура морской воды + 23°С.

Сухум. 23 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Абхазии по-прежнему будет находиться в барическом поле повышенного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление – 760 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 2-7м/с.

Температура воздуха ночью +11 +16°С, днем + 20 +25°С.

Температура морской воды + 23°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное - 25-75 см (1-2б).

В столице переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха ночью +14°С, днем+25°С.

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