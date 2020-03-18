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24 марта в Абхазии шестнадцать градусов тепла
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14:50, 23 Марта 2020
Ветер слабый и умеренный – 2-5 м/с.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2-5 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +11°С.
В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +16°С.
Сухум. 23 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный – 2-5 м/с.
Температура воздуха ночью +4+9°С, днем +11+16°С.
Температура морской воды +11°С.
В столице переменная облачность, без осадков, ночью и утром возможен туман.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +16°С.
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